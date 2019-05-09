Во Львовской области произошло ДТП с несовершеннолетним водителем

За рулем был 16-летний парень.

Во Львовской области произошло ДТП с несовершеннолетним водителем
Фото: dortec

Троих молодых парней госпитализировали из-за ДТП в Дрогобычском районе Львовской области. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, передает «Интерфакс-Украина».

По указанным данным, авария случилась ночью, в 00:20 часов 8 мая в селе Опоры Дрогобычского района. За рулем автомобиля "Рено" находился 16-летний парень, который съехал в кювет, не справившись с управлнием.

В результате водитель и два пассажира 17 и 18-и лет получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в Дрогобычскую горбольницу.

На данный момент все обстоятельства и причины аварии еще устанавливаются.

Напомним, 20 апреля 2019 года во Львовской области на трассе Киев-Чоп бензовоз сбил ребенка на пешеходном переходе. 9-летний мальчик погиб на месте.

Водитель фуры - 55-летний житель Ивано-Франковской области. Свидетели аварии пытались учинить над ним самосуд на месте, но вмешалась полиция и забрала мужчину для проведения экспертизы. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.


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