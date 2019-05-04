Видео: робомобиль Waymo распознаёт детей и прогнозирует поведение велосипедистов
Waymo, дочернее предприятие холдинга Alphabet, специализирующееся на разработке технологий автономного вождения, опубликовало в рамках рекламной кампании пару видеороликов, посвящённых безопасности движения самоуправляемых автомобилей.
В них демонстрируется, как система автономного вождения Waymo распознает и реагирует на два наиболее уязвимых «объекта» на дороге: школьников и велосипедистов.
«Безопасное общее пользование дорогой — важная часть вождения. — сообщила главный специалист по безопасности Waymo Дебора Херсман (Deborah Hersman), — И „водитель“ Waymo неустанно сканирует объекты вокруг автомобиля, включая пешеходов, велосипедистов, транспортные средства, дорожных рабочих, животных и препятствия, а затем прогнозирует их будущее движение на основе такой информации, как скорость, траектория и дорожная ситуация».
В первом видео Waymo, где самоуправляемый автомобиль пересекает переполненный школьный переход, используется разделённый экран, где на правой стороне отражается ситуация, как её видит человек — регулировщик, дети на пешеходном переходе, а на левой стороне показано, как „видит“ обстановку система автоматизированного управления — люди в поле зрения (жёлтые объекты), припаркованные автомобили (объекты пурпурного цвета), и движущиеся транспортные средства (объекты зелёного цвета).
Второе видео Waymo демонстрирует способность виртуального водителя предсказать поведение велосипедиста. В видеоролике система автомобиля прогнозирует, что велосипедист переместится на полосу движения машины, чтобы объехать припаркованный прицеп.
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