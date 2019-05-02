В Каменце-Подольском загорелся локомотив поезда "Черновцы - Киев"
Машинист отцепил 16 вагонов с пассажирами и сообщил о пожаре.
Возле города Каменец-Подольский спасатели ликвидировали возгорание локомотива поезда.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"2 мая в 00:10 поступило сообщение о пожаре локомотива поезда сообщением Черновцы - Киев на отрезке пути 232 км, вблизи г. Каменец-Подольский. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место пожара установлено - горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв. м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машинист отцепил 16 вагонов с пассажирами и сообщил о пожаре.
Пожар был локализован в 00:30 и ликвидирован в 00:33.
Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.
Напомним, в начале апреля в Николаевской области горел дизель-поезд. Локомотив вез вагоны по маршруту "Николаев - Долинская".
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02.05.2019 17:45