Под Киевом внедорожник протаранил два автомобиля и влетел в заправку
Пострадал водитель одного из авто и его 13-летний сын.
На Старообуховской трассе под Киевом столкнулись три автомобиля - внедорожник Mercedes отправил в кювет Hyundai, протаранил Audi и врезался в заправочную станцию.
Об этом сообщает "Информатор".
В результате ДТП пострадали два человека.
Столкновение произошло около 12:30. По словам полицейских, Hyundai с ребенком в салоне ехал со стороны Киева и остановился на повороте на Козин на светофоре. В этот момент в него на полном ходу влетел Mercedes. От удара Hyundai выбросило в кювет, а черный внедорожник продолжил движение и, врезавшись еще и в Audi, остановился в стене заправочной станции.
В результате аварии получил травмы водитель Hyundai и его 13-летний сын. Их госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее в Днепре КрАЗ без тормозов протаранил 11 автомобилей, в том числе два автобуса с пассажирами.
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23.04.2019 13:52