Под Киевом внедорожник протаранил два автомобиля и влетел в заправку

Пострадал водитель одного из авто и его 13-летний сын.

?Под Киевом внедорожник протаранил два автомобиля и влетел в заправку
Фото: kiev.informator.ua

На Старообуховской трассе под Киевом столкнулись три автомобиля - внедорожник Mercedes отправил в кювет Hyundai, протаранил Audi и врезался в заправочную станцию.

Об этом сообщает "Информатор".

В результате ДТП пострадали два человека.

Столкновение произошло около 12:30. По словам полицейских, Hyundai с ребенком в салоне ехал со стороны Киева и остановился на повороте на Козин на светофоре. В этот момент в него на полном ходу влетел Mercedes. От удара Hyundai выбросило в кювет, а черный внедорожник продолжил движение и, врезавшись еще и в Audi, остановился в стене заправочной станции.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В результате аварии получил травмы водитель Hyundai и его 13-летний сын. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Днепре КрАЗ без тормозов протаранил 11 автомобилей, в том числе два автобуса с пассажирами.


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