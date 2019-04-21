В Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадали

На автодороге "Луцк-Дубно" столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус "Луцк-Тернополь".

В Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадали
Фото: vl.npu.gov.ua

В Волынской области в воскресенье, 21 апреля произошло дожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса "Луцк-Тернополь".

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Сегодня, 21 апреля, во второй половине дня на автодороге сообщением «Луцк-Дубно», в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением «Луцк-Тернополь». По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще один пассажир госпитализирован", - говорится в сообщении.

Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства ДТП.

Фото: vl.npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

Как уточнил "Українським Новинам" в полиции области, всего в ДТП пострадали 16 человек, часть из них доставили в больницу.

На месте ДТП работали восемь автомобилей скорой помощи.

Напомним, в Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогу.


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