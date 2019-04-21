Во Львовской области фура сбила ребенка на пешеходном переходе

Водитель бензовоза не успел остановиться.

Во Львовской области фура сбила ребенка на пешеходном переходе
Фото: Виталий Мирошниченко

На трассе Киев-Чоп водитель бензовона сбил ребенка на пешеходном переходе. 9-летний мальчик погиб на месте, сообщает региональное управление полиции.

Трагедия произошла в субботу, 20 апреля, около 11:30 утра в г. Запросов Львовской области. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель автомобиля в одной полосе притормозил, чтобы пропустить ребенка, а водитель фуры, который двигался в другой полосе, не успел остановиться.

Водитель фуры - 55-летний житель Ивано-Франковской области. Свидетели аварии пытались учинить над ним самосуд на месте, но вмешалась полиция и забрала мужчину для проведения экспертизы. Водитель задержан, суд изберет ему меру пресечения в ближайшее время.

Водителю бензовоза грозит до восьми лет лишения свободы.


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