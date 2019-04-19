Автосалон в Нью-Йорке 2019: Toyota Highlander.

На Нью-Йоркском моторшоу, открывшемся на день позже автосалона в Шанхае Toyota похвасталась новым, четвертым по счету поколением «Хайлендера». Машина перешла на платформу TNGA GA-K и выросла в размерах.

Все габариты производитель почему-то не привел. Отметил только самый важный параметр: в длину кроссовер прибавил 60 миллиметров, причем вся прибавка пришлась на зону багажника. Это означает, что в автомобиле не только стало больше места для груза, но и увеличилось пространство на третьем ряду сидений. Toyota Highlander выпускается с семи- или восьмиместным салоном.

В конструкции кузова используется больше высокопрочных сталей, он стал жестче на скручивание. Toyota отдельно упоминает улучшившуюся по всем направлениям шумоизоляцию. Дизайн кузова и интерьера поменяли радикально, что однозначно пошло машине на пользу: грубоватый «кирпич» обрел легкость и изящность форм, несмотря на внушительные размеры.

Силовых установок для «Хайлендера» доступно две. Это атмосферник 3.5 мощностью 299 л.с. или гибридный вариант на основе безнаддувного мотора 2.5 и сразу двух электродвигателей, совместными усилиями выдающих 243 л.с. Всем исполнениям положен 8-ступенчатый автомат.

С типом привода не все так просто. В «базе» Highlander переднеприводный. Первый вариант всех ведущих колес – обычный, автоматически подключаемый, передающий назад до 50% момента. Второй называется Dynamic Torque Vectoring AWD и умеет с помощью отдельных муфт перераспределять тягу по отдельности между задними колесами. Ну а у гибрида заднюю пару колес вращает электромотор, кардана тут нет.

В базовое оснащение Toyota Highlander в США входят трехзонный климат-контроль, мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, светодиодная передняя и задняя оптика, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0. В более дорогих комплектациях появляются отделка салона перфорированной кожей, «музыка» от JBL, электропривод пятой двери, цифровая приборная панель, адаптивный свет, центральный дисплей на 12,3 дюйма.

Новинку начнут продавать за океаном в декабре, гибрид задержится до февраля.

В США кроссовер будет продаваться с передним и тремя вариантами полного привода.