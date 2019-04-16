Lyft убирает электрические велосипеды с улиц из-за слишком грубых тормозов

Lyft убирает электрические велосипеды с улиц из-за слишком грубых тормозов

По данным сетевых источников, службы совместного использования велосипедов, принадлежащие компании Lyft, убирают двухколёсные транспортные средства с электрическим приводом с улиц Нью-Йорка, Вашингтона и Сан-Франциско. Речь идёт о сервисах проката электрических велосипедов Citi Bike, Capital Bikeshare и Ford GoBike. Причиной для этого послужили обращения пользователей, которые столкнулись с тем, что использованные на байках тормоза слишком резко останавливают транспортное средство. Сообщается о том, что десятки пользователей были травмированы, после чего компания решила убрать с улиц более 1000 велосипедов с электрическим приводом.

Представители Citi Bike сообщили, что уже в скором времени сервис продолжит работать в штатном режиме. Все три компании решили заменить электрические транспортные средства на классические велосипеды с педальным приводом. Несмотря на то, что такие действия могут разочаровать постоянных клиентов, в компании считают, что надёжность предоставляемого транспорта и безопасность пользователя должны быть на первом месте.

Упомянутые ранее сервисы совместного использования велосипедов стали собственностью Lyft осенью прошлого года. Согласно утвержденному ранее плану, компания намеревается увеличить численность предлагаемых для проката велосипедов, в том числе с электрическим приводом, до 40 000 единиц в следующие пять лет. Ранее сообщалось о том, что сервис Citi Bike планировал увеличить собственный парк электрических велосипедов до 4000 единиц к июню 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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