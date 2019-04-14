Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

Полиция проверяет информацию о пьяном вождении.

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше
Архивное фото
Фото: gloswojewodzki.pl

В результате ДТП в Польше в ночь на воскресенье, 14 апреля, погибли двое граждан Украины, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает Польское радио.

Авария произошла около Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве.

По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в дерево на обочине дороги. В аварийной службе сообщили, что сила удара была настолько мощной, что двигатель отбросило на 12 метров, мотор загорелся.

На месте ДТП погибли двое украинцев 23 и 30 лет. Водитель и третий пассажир, оба - граждане Грузии, получили травмы.

"Погибли пассажиры, которые сидели на правой стороне автомобиля. У тех, кто был рядом с водителем, были пристегнуты ремни безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности", - сообщила представитель полиции в Кентшине Моника Данеляк.

Причины аварии не сообщаются. Полиция проверяет информацию о пьяном вождении.

Напомним, в конце марта трое украинцев погибли в результате наезда автомобиля в Польше. Пешеходы шли по проезжей части неосвещенной дороги.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Украина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчикаУкраина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика
В Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителяВ Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя
За квартал в Украине зарегистрировали больше сотни Tesla, самым популярным остается Nissan Leaf
Киевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноябряКиевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноября
Блок рекламы


Похожие новости
При пожаре автобуса в столице Перу погибли не менее 20 человекПри пожаре автобуса в столице Перу погибли не менее 20 человек
В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированыВ Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированы
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
При крушении парома в Ираке погибли более 80 человекПри крушении парома в Ираке погибли более 80 человек
В ДР Конго грузовик с серной кислотой перевернулся на дороге, погибли 18 человекВ ДР Конго грузовик с серной кислотой перевернулся на дороге, погибли 18 человек
На трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человекаНа трассе возле Ровно из-за столкновения Porsche Cayenne и Daewoo Sens погибли три человека
В Полтавской области перевернулся микроавтобус: четыре человека погибли, двое в реанимацииВ Полтавской области перевернулся микроавтобус: четыре человека погибли, двое в реанимации
Passat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибшихPassat врезался в недействующий пограничный пост около польской границы, двое погибших
В ДТП в Виннице погибли трое граждан МолдовыВ ДТП в Виннице погибли трое граждан Молдовы
Цены на ж/д билеты в Украине вдвое ниже себестоимости, - "Укрзализныця"Цены на ж/д билеты в Украине вдвое ниже себестоимости, - "Укрзализныця"
Последние новости
Подгружаем последние новости