В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
Размах его крыльев - 117 метров, что больше, чем у украинской "Мрии".
Фото: facebook.com/Aeronews.ro
В субботу, 13 апреля, в США совершил первый полет самый большой в мире двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351, пишет The Verge.
Размах его крыльев - 117 метров, что больше, чем у украинской "Мрии" (88,4 м) или "летающей лодки" Hughes H-4 Hercules (98 метров).
У самолета шесть двигателей Pratt & Whitney, разработанных для Boeing 747.
Воздушное судно, предназначенное для запуска многоразовых ракет, впервые поднялось в воздух и пролетело над пустыней Мохаве на юго-западе Соединенных Штатов Америки. Stratolaunch будет подниматься на высоту более 10 км, сбрасывать там ракеты, откуда они будут отправляться на орбиту.
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