В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch

Размах его крыльев - 117 метров, что больше, чем у украинской "Мрии".

В субботу, 13 апреля, в США совершил первый полет самый большой в мире двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351, пишет The Verge.

Размах его крыльев - 117 метров, что больше, чем у украинской "Мрии" (88,4 м) или "летающей лодки" Hughes H-4 Hercules (98 метров).

У самолета шесть двигателей Pratt & Whitney, разработанных для Boeing 747.

Воздушное судно, предназначенное для запуска многоразовых ракет, впервые поднялось в воздух и пролетело над пустыней Мохаве на юго-западе Соединенных Штатов Америки. Stratolaunch будет подниматься на высоту более 10 км, сбрасывать там ракеты, откуда они будут отправляться на орбиту.

У Stratolaunch уже есть один клиент - компания Northrop Grumman, которая разрабатывает ракету Pegasus XL.