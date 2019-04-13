В Молдове за вождение в нетрезвом виде будут отправлять в морг

Пойманным пьяными за рулем водителям "светят" неоплачиваемые работы в морге.

Власти молдавского города Ниспорены приняли решение отправлять водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, на неоплачиваемые работы в морге.

О таком способе наказания договорились в районной больнице и Бюро пробации. Главврач районной больницы подтвердила это изданию Agora.md.

По ее словам, наказанные водители будут убирать в морге, помогать с транспортировкой трупов.

Отмечается, что с декабря прошлого года в Молдове временно забирают права у водителей, которых поймали на вождении в нетрезвом виде.

Кроме того, если при проверке оказалось, что концентрация алкоголя в воздухе, который они выдыхают, превышает 0,3 мг/л, водительские права аннулируются до конца жизни.