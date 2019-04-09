Toyota придумала встроенную мойку для кузова.

Патенты на забавные решения для автомобилей обычно остаются нереализованными. С их помощью автоконцерны показывают, что они способны на нестандартные шаги. Можно сказать, это еще один способ конкуренции – неформальный.

Вот и Toyota сумела удивить. Ее инженеры придумали встроенную мойку для грузового отсека пикапа. Ведь не секрет, что выглядит он непрезентабельно, если машина используется по прямому назначению – возит грузы, работает на ферме или на стройке.

Трубки для воды проложены в бортах кузова. Из них выходит множество форсунок, охватывающих всю площадь кузова. Распылители могут быть стационарными или выдвижными. Можно подключать внешний источник воды – обычный садовый шланг или реализовать полностью автономную систему. Во втором случае на пикап установят резервуар для воды и компрессор, нагоняющий давление.

Ранее Toyota запатентовала любопытный ароматизатор для салона. Он узнает владельца и начинает насыщать воздух его любимым ароматом, а при несанкционированном запуске двигателя может «пальнуть» в потенциального угонщика слезоточивым газом.