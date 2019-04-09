В Николаевской области горел дизель-поезд

Локомотив вез вагоны по маршруту "Николаев - Долинская".

Фото: mk.dsns.gov.ua

Утром 9 апреля на станции Новый Буг в Николаевской области произошел пожар в моторном отсеке дизель-поезда "Николаев - Долинская".

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Локомотивная бригада до приезда спасателей успела отцепить вагоны и пыталась потушить огонь пожарно-пенной установкой и огнетушителями.

Пожарные ликвидировали пожар в 12:15, через 35 минут после получения сообщения о возгорании. На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливеНигерийские пираты взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливе
Сотрудники "Укрзализныци" обнаружили воров дизтоплива с помощью дрона
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Китай построит самое крупное судно для перевозки сжиженного газаКитай построит самое крупное судно для перевозки сжиженного газа
В Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась гранатаВ Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась гранатаВ Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната
В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся над подземным переходомВ Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся над подземным переходом
В ночном ДТП в Ровенской области пострадала семья с двумя детьмиВ ночном ДТП в Ровенской области пострадала семья с двумя детьми
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Тернопольской области сошел с рельсов вагон пригородного поездаВ Тернопольской области сошел с рельсов вагон пригородного поезда
На авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилейНа авторынке в Киеве сгорели 7 автомобилей
В Киеве Chevrolet Aveo протаранил два авто и маршрутку и загорелсяВ Киеве Chevrolet Aveo протаранил два авто и маршрутку и загорелся
В локомотивном депо "Николаев" сгорел тепловоз
В Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобусВ Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус
В Донецкой области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителяВ Донецкой области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
Последние новости
Подгружаем последние новости