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В Николаевской области горел дизель-поезд Локомотив вез вагоны по маршруту "Николаев - Долинская". Фото: mk.dsns.gov.ua Утром 9 апреля на станции Новый Буг в Николаевской области произошел пожар в моторном отсеке дизель-поезда "Николаев - Долинская". Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС. Локомотивная бригада до приезда спасателей успела отцепить вагоны и пыталась потушить огонь пожарно-пенной установкой и огнетушителями. Пожарные ликвидировали пожар в 12:15, через 35 минут после получения сообщения о возгорании. На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей. Фото: mk.dsns.gov.ua Фото: mk.dsns.gov.ua Фото: mk.dsns.gov.ua

LB.ua

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