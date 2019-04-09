В Николаевской области горел дизель-поезд
Локомотив вез вагоны по маршруту "Николаев - Долинская".
Утром 9 апреля на станции Новый Буг в Николаевской области произошел пожар в моторном отсеке дизель-поезда "Николаев - Долинская".
Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.
Локомотивная бригада до приезда спасателей успела отцепить вагоны и пыталась потушить огонь пожарно-пенной установкой и огнетушителями.
Пожарные ликвидировали пожар в 12:15, через 35 минут после получения сообщения о возгорании. На месте происшествия работали две пожарные машины и шесть спасателей.
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