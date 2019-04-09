"Киевпастранс" закупит 10 польских трамваев за 568,4 млн гривен
В вагонах предусмотрено не менее 60 сидячих пассажирских мест.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" договорилось с польской компанией PESA о закупке 10 трамваев за 568,443 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
В документах предусмотрена поставка 10-ти новых трамвайных вагонов с низким уровнем пола 2019 года выпуска. Сообщается, что длина одного вагона - более 26 м с наличием не менее 60 сидячих пассажирских мест.
Срок поставки - с 1 мая по 31 декабря.
Pesa Bydgoszcz - крупнейший польский производитель рельсовых транспортных средств - электрических и дизельных поездов, локомотивов и трамваев.
Изначально этот контракт должен был получить львовский "Электронтранс", который был готов продать трамваи за 505,4 млн гривен, но его документацию отклонили из-за отсутствия одной справки.
Впоследствии "Киевпастранс" подписал с "Электронтрансом" другой контракт на 10 низкопольных трамваев длиной 30,2 метра. Сумма договора составила почти 498 млн гривен.
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