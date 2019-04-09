"Киевпастранс" закупит 10 польских трамваев за 568,4 млн гривен

В вагонах предусмотрено не менее 60 сидячих пассажирских мест.

"Киевпастранс" закупит 10 польских трамваев за 568,4 млн гривен
Фото: facebook.com/merkieva

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" договорилось с польской компанией PESA о закупке 10 трамваев за 568,443 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

В документах предусмотрена поставка 10-ти новых трамвайных вагонов с низким уровнем пола 2019 года выпуска. Сообщается, что длина одного вагона - более 26 м с наличием не менее 60 сидячих пассажирских мест.

Срок поставки - с 1 мая по 31 декабря.

Pesa Bydgoszcz - крупнейший польский производитель рельсовых транспортных средств - электрических и дизельных поездов, локомотивов и трамваев.

Изначально этот контракт должен был получить львовский "Электронтранс", который был готов продать трамваи за 505,4 млн гривен, но его документацию отклонили из-за отсутствия одной справки.

Впоследствии "Киевпастранс" подписал с "Электронтрансом" другой контракт на 10 низкопольных трамваев длиной 30,2 метра. Сумма договора составила почти 498 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливеНигерийские пираты взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливе
Сотрудники "Укрзализныци" обнаружили воров дизтоплива с помощью дрона
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Китай построит самое крупное судно для перевозки сжиженного газаКитай построит самое крупное судно для перевозки сжиженного газа
В Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась гранатаВ Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната
Блок рекламы


Похожие новости
"Киевпастранс" заказал 10 львовских трамваев за 498 млн гривен"Киевпастранс" заказал 10 львовских трамваев за 498 млн гривен
Кличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривенКличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривен
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
На капремонт дорог в Украине нужен триллион гривен, - экс-замминистра инфраструктурыНа капремонт дорог в Украине нужен триллион гривен, - экс-замминистра инфраструктуры
Киев купит у львовского "Электронтранса" 10 трамваев за 505 млн гривенКиев купит у львовского "Электронтранса" 10 трамваев за 505 млн гривен
На трассе Николаев-Херсон у водителя отобрали сумку с 15 млн гривенНа трассе Николаев-Херсон у водителя отобрали сумку с 15 млн гривен
Киев собрался купить 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять летКиев собрался купить 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет
Пенсионный фонд получил 5 млрд гривен от растаможки "евроблях"Пенсионный фонд получил 5 млрд гривен от растаможки "евроблях"
Рада потратила 80 млн гривен на содержание автобазы парламента в 2018 годуРада потратила 80 млн гривен на содержание автобазы парламента в 2018 году
За месяц на Волынской таможне растаможили "евроблях" на 100 млн гривенЗа месяц на Волынской таможне растаможили "евроблях" на 100 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости