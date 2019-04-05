Советник главы Укравтодора назвал топ-5 худших дорог Украины

Более 90% дорог нуждаются в капитальном ремонте.

Советник главы Укравтодора назвал топ-5 худших дорог Украины

Советник председателя Укравтодора и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава назвал пять дорог Украины, которые сейчас находятся в наихудшем состоянии.

Об этом он заявил в эфире Громадського.

«В первую очередь, это - дорога Н14 Кировоград-Николаев-Кропивницкий-Николаев, это дорога Н11 Днепр-Кривой Рог - Николаев. Это дороги, ведущие в портовый кластер Николаева, и той же дорогой много едут в направлении порта «Одесса». Это две худшие дороги».

Кава добавил, что также в плохом состоянии является дорога М12 на территории Кировоградской области. Вместе с тем, на территориях Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской она в хорошем состоянии.

Также, по словам эксперта, дорога М12 на участке от Тернополя до Стрыя находится «почти непроезжаемом в состоянии».

«И, наверное, ключевая дорога, которая соединяет Закарпатье с Ивано-Франковской областью - Н09 - это по сути основная дорога, которая соединяет Восточное Закарпатье с Центральной частью, с Ужгородом. Эта дорога в этом году будет активно ремонтироваться, Укравтодор предусмотрел финансирование, чтобы привести ее в надлежащее состояние», - подчеркнул Кава.

Ранее Кава заявлял, что на капремонт дорог в Украине нужен триллион гривен. По словам экс-замминистра инфраструктуры, более 90% дорог нуждаются в капитальном ремонте.


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