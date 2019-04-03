Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливе

Вооруженные боевики проникли на борт контейнеровоза, забрали все ценные вещи и захватили четверых членов экипажа.

В Камеруне (пролив Бонни, Гвинейский залив) нигерийские пираты напали на контейнеровоз Contship Oak и захватили в заложники членов экипажа, среди которых есть украинцы.

Об этом сообщает Морской информационный центр в Фейсбуке.

"Украинские моряки опять среди захваченных пиратами заложников. 30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak (IMO 9373917, LBR), стоящего на якоре Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четверых членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно Contship Oak 2007 года постройки принадлежит греческой компании Contships.

Фото: maritimebulletin.net

В Морской информационный центр поступило обращение от родственников одного из украинских моряков, которые сообщили, что среди заложников есть украинцы. Информация была передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всевозможная поддержка. По состоянию на 2 апреля 2019 года, судно ошвартовано в порту Дуала.

Напомним, в сентябре прошлого года пираты захватили 12 моряков швейцарского торгового судна у берегов Нигерии. В январе 2019 года были освобождены из плена двое украинцев - последних из 12 захваченных моряков.

В мае прошлого года из плена в Нигерии были освобождены шестеро украинских моряков. Они пробыли в плену более месяца.