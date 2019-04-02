Один из пострадавших в резонансном ДТП в Одессе нацгвардеец пришел в себя

Второй пострадавший впал в кому.

Один из пострадавших в резонансном ДТП в Одессе нацгвардеец пришел в себя
Пострадавший Денис Балгуров
Фото: dumskaya.net

Один бойцов Национальной гвардии, пострадавших в резонансном дорожно-транспортном происшествии на поселке Котовского в Одессе, пришел в себя.

О этом сообщает местное издание "Думская".

"Выживший в резонансной аварии на проспекте Добровольского боец Национальной гвардии Денис Балгуров пришел в себя. Еще один пострадавший нацгвардеец - Даниил Руденко - впал в кому", - говорится в сообщении.

Бойцы проходят лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (411-м госпитале). Врачи рассказали, что состояние Балгурова - стабильное с положительной динамикой, его переводят в травматологическое отделение. Руденко же получил тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, и пока остается в реанимации.

По словам медиков, даже при благоприятном развитии событий парням потребуется еще несколько операций и долгая реабилитация. У каждого из них открытые переломы обеих ног, которые придется фиксировать с помощью спиц и стержней.

Балгуров рассказал, что вместе с сослуживцами стоял на тротуаре у пешеходного перехода, собираясь перейти дорогу, когда на них наехал "Опель". "Он пытался проскочить между двух машин, зацепился за одну, потом его отбросило", - рассказал пострадавший боец.

Пресс-офицер Нацгвардии Владимир Белов прокомментировал поведение одного из свидетелей ДТП, который избивал раненых и пытался забрать у них оружие. Он подтвердил, что непосредственно перед ДТП солдаты сделали ему замечание за нарушение общественного порядка: "Это была такая месть".

Напомним, в субботу, 30 марта, в Одессе автомобиль Opel на еврономерах после столкновения с фургоном Mercedes сбил троих нацгвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Авария произошла около 17 часов на углу Кишиневской улицы и проспекта Добровольского.

В результате происшествия один военнослужащий погиб, двоих госпитализировали. Три человека, которые находились в Opel, получили травмы. Водителя задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса, 1 апреля суд арестовал его без права внесения залога. Также был задержан одессит, который добивал раненых после ДТП.


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