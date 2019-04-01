В Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправке

Мужчину уже перевели из реанимации, но затем состояние резко ухудшилось.

В Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправке
Фото: gre4ka.info

В больнице Кропивницкого умер 58-летний водитель газовой автоцистерны, которая вечером 27 марта взорвалась на заправке. Об этом сообщает местное телевидение.

Как сообщила заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака, пострадавший скончался вечером в воскресенье, 31 марта. Еще в пятницу его перевели из реанимации в ожоговое отделение, однако состояние пострадавшего резко ухудшилось, и медики не смогли его спасти.

В больнице остается руководитель предприятия «Эван-Ви», которое арендовало территорию, где произошел взрыв.

Кроме того, сегодня в Кропивницком суд выбирает меру пресечения директору предприятия, где произошел взрыв - Александру Ляховецкому.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.

28 марта Нацполиция сообщила о начале уголовного производства по факту ЧП. по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
17-летний подросток в Николаеве разбил родительскую «Toyota»17-летний подросток в Николаеве разбил родительскую «Toyota»
На трассе "Киев-Одесса" крупногабаритный груз пробил насквозь кабину водителя MANНа трассе "Киев-Одесса" крупногабаритный груз пробил насквозь кабину водителя MAN
В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированыВ Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированы
Под Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, пострадали две женщиныПод Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, пострадали две женщины
В Киеве при съезде с Северного моста Subaru на полном ходу врезался в столб на остановкеВ Киеве при съезде с Северного моста Subaru на полном ходу врезался в столб на остановке
Блок рекламы


Похожие новости
В Краснограде водитель сбил насмерть пешехода и сбежал. Его задержали со стрельбойВ Краснограде водитель сбил насмерть пешехода и сбежал. Его задержали со стрельбой
При пожаре автобуса в столице Перу погибли не менее 20 человекПри пожаре автобуса в столице Перу погибли не менее 20 человек
В результате ДТП под Черновцами погибла женщина-водительВ результате ДТП под Черновцами погибла женщина-водитель
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейскихВ Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси, 4 пострадавшихВ Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси, 4 пострадавших
В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульногоВ Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного
Во Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафаВо Львовской области водитель набросился на патрульного из-за штрафа
В центре Киева водитель столкнулся с двумя автомобилями, уходя от погони полицииВ центре Киева водитель столкнулся с двумя автомобилями, уходя от погони полиции
Устроивший смертельное ДТП на Столичном шоссе водитель BMW Х5 арестован без права залогаУстроивший смертельное ДТП на Столичном шоссе водитель BMW Х5 арестован без права залога
Водитель, который скрылся с места смертельного ДТП в Киеве, пришел в полициюВодитель, который скрылся с места смертельного ДТП в Киеве, пришел в полицию
Последние новости
Подгружаем последние новости