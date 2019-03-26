Сервис заказа такси Uber поглощает конкурента Careem, сумма сделки — $3,1 млрд
Сервис заказа такси Uber Technologies Inc потратит $3,1 млрд на приобретение конкурента Careem, благодаря чему получит доминирующее положение на Ближнем Востоке в преддверии проведения первичного публичного предложения.
REUTERS/Lucy Nicholson
Уже давно ожидавшейся сделке предшествовало более чем девять месяцев переговоров между двумя компаниями. Как сообщает Uber, выплата будет произведена наличными в размере $1,4 млрд и конвертируемыми векселями на сумму $1,7 млрд. В итоге сервис получит в полную собственность своего конкурента.
В Uber уточнили, что приобретение превращает Careem в его дочернюю компанию с сохранением названия бренда и приложения Careem, по крайней мере, на начальном этапе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.03.2019 17:13