Ryanair будет летать в Одессу
В системе бронирования появилось направление Одесса-Краков.
Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair в 2019 году начнет полеты не только в Харьков, но и в Одессу.
Об этом пишет профильный авиационный портал avianews со ссылкой на информацию в системе бронирования авиаперевозчика.
Ryanair будет выполнять рейсы как минимум по одному маршруту - в Краков с частотой два раза в неделю. Вылеты по средам из Одессы в 13:05, по воскресеньям - в 12:45.
Также сообщается, что в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.
Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair - Ryanair Sun.
Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.
Напомним, в 2018 году Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов.
На первом месте среди авиакомпаний, которые открыли больше новых направлений, - ирландский лоукостер Ryanair, который прошлой осенью зашел на украинский рынок.
На четвертом месте - венгерская Wizz Air, которая также летает из Украины.
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