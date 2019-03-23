Апелляционный суд оставил под стражей водителя БМВ, сбежавшего со смертельного ДТП

Фото: Прокуратура Киева

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение районного суда об аресте водителя BMW X5, подозреваемого в смертельном ДТП в Киеве . Об этом сообщила прокуратура Киева .

В ночь на 16 февраля на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором погибла женщина. Водитель автомобиля BMW X5, выехал за пределы проезжей части, протаранил забор, после чего столкнулся с Дэу Ланос.

Пассажирка Дэу Ланос сгорела в авто. Личность погибшей женщины удалось установить только по результатам экспертизы ДНК. Ею оказалась жительница города Киева , 1990 года рождения.