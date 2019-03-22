"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости

Контракт на 10 трамваев отдали польской Pesa.

"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
Фото: facebook.com/merkieva

"Киевпастранс" отказался подписать договор с львовским "Электротрансом" на закупку десяти трамваев за 505,4 млн гривен.

В тендерной документации на сайте ProZorro говорится, что причиной такого решения стало отсутствие справки о несудимости лица, подписавшего конкурсную документацию.

В итоге победителем тендера признали польскую Pesa Bydgoszcz, которая продает трамваи за 568,4 млн гривен.

Напомним, в феврале 2019 года бюджетная комиссия Киевского горсовета утвердила городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. Она предусматривает закупку более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет.


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