Аваков пообещал автоматическую видеофиксацию на дорогах до конца года

"Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны".

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск роботы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране", - рассказал Аваков в интервью Дмитрию Гордону в среду вечером.

По его словам, сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150.

"Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", -добавил министр.

Закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.