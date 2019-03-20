Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей

Крупнейший в мире автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft объявили о выходе рабочей версии новой платформы Alliance Intelligent Cloud, которая позволит компаниям Renault, Nissan и Mitsubishi Motors предоставлять подключаемые услуги в автомобилях, используя анализ и управлением данными систем транспортных средств. Новая платформа будет использоваться почти на всех 200 рынках, где продаются автомобили компаний альянса.

Созданная в результате сотрудничества автомобильного альянса с Microsoft платформа Alliance Intelligent Cloud будет использовать облачные технологии, а также технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей платформы Microsoft Azure.

Первыми автомобилями, в которых найдёт применение платформа Alliance Intelligent Cloud, станут полностью обновлённая модель Renault Clio 2019 и некоторые модели Nissan Leaf, продаваемые в Японии и Европе. Они также будут первыми автомобилями на платформе Microsoft Connected Vehicle, доступными для массового потребителя.

Транспортные средства, использующие новую платформу, будут своевременно получать доступ к обновлениям прошивки, а также предоставлять водителям информационно-развлекательные услуги и многое другое.

Поскольку новая платформа обладает высокой масштабируемостью, её будут использовать для реализации как имеющихся, так и будущих функций подключённых автомобилей, применяя многочисленные прежние версии решений для подобного рода транспортных средств. В число таких функций входит возможность получения данных глобальной навигационной системы для определения местонахождения, упреждающий мониторинг, получение обновлений программного обеспечения по беспроводной сети и многое другое.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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