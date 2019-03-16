Украинец, дважды получив отказ в ввозе нерастаможенного авто, прорвался через границу на Закарпатье

На его поиск направились пограничники и сотрудники Нацполиции.

Украинец, дважды получив отказ в ввозе нерастаможенного авто, прорвался через границу на Закарпатье
Украинец на нерастаможенном авто прорвался через границу на Закарпатье
Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье задержали гражданина Украины, который со второй попытки на нерастаможенной "Мазде" прорвался через границу. Об этом сообщили в ГПСУ.

"Мужчина пытался переместить на территорию нашего государства транспортное средство немецкой регистрации через автомобильный пункт пропуска «Ужгород», однако в связи с нарушением законодательства ему в пропуске отказали. 51-летний житель Винницы решил перехитрить правоохранителей и вместо возвращения на территорию Словакии на скорости направился в сторону Украины", - говорится в сообщении.

Пограничный наряд заблокировал правонарушителя при выезде из пункта пропуска. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Через несколько часов ситуация повторилась.

Мужчина снова получил отказ в пропуске автомобиля, сделал вид, что разворачивается в сторону Словакии, однако внезапно изменил направление и на большой скорости двинулся в сторону Ужгорода.

Нарушитель сбил шлагбаум, повредил авто для принудительной остановки транспорта и "подверг опасности жизни и здоровье пограничного наряда, который выполнял служебные обязанности", отметили в ведомстве.

Пограничники совместно с работниками Нацполиции организовали преследование и задержали мужчину в Ужгородском районе.

Нарушителя доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. Он задержан на срок до трех суток с целью привлечения к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе предусмотренного ч.1 ст 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Автомобиль «Мазда» изъяли и переместят на штрафплощадку.

Ранее водитель микроавтобуса с пьяным пассажиром и макаронами пытался прорваться через границу в Беларусь.


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