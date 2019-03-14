В Киеве на Борщаговке второй день подряд сошел с рельс скоростной трамвай
Из-за схождения с рельс изменился маршрут движения других трамваев.
14 марта около 18:00 недалеко от улицы Жолудева в Киеве сошел с рельс скоростной трамвай №1. Общественный транспорт из центра двигается только до остановки улицы Зодчих. Из-за схождения с рельс изменился маршрут движения других трамваев, сообщает Информатор.
По предварительным данным, скоростной трамвай двигался в сторону станции "Михайловская Борщаговка". Недалеко от улицы Жолудева транспорт сошел с рельс.
В связи с ЧП на линии движение трамваев №1 организовали до улицы Зодчих.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда трамвай сходит с рельс в этом месте. Однако на этот раз "единица" сошла с рельс в одном и том же месте второй день подряд.
В среду, 13 марта, около 9:15 на этом же месте сошел с рельс скоростной трамвай, который двигался в центр города.
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