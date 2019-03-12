Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ

Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Toyota на так называемый «Дозатор ароматических веществ для транспортного средства» (Vehicle fragrance dispenser).

Идея заключается во внедрении в автомобили специальной системы, которая сможет ароматизировать воздух в салоне. Для этого будет использоваться особый блок с набором ароматических компонентов.

Запахи будут распространяться через дефлекторы бортовой климатической установки. При этом Toyota предлагает для своего решения несколько дополнительных функций.

Так, для каждого из допущенных к управлению водителей может автоматически выбираться нужный аромат. Распознавание личности будет осуществляться путём идентификации смартфона пользователя при его приближении к транспортному средству.

Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ

Более того, систему предлагается использовать ещё и в качестве противоугонного средства. Так, в случае несанкционированного запуска двигателя в лицо угонщику будет распыляться слезоточивый газ.

Впрочем, пока разработка Toyota существует только на бумаге. В настоящее время о практическом внедрении системы распыления слезоточивого газа речь не идёт.

Добавим, что заявка на патент была подана в августе прошлого года, а опубликован документ в текущем месяце.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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