Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.

В сентябре 2017 года японская Honda показала во Франкфурте концепт Urban EV. Это был симпатичный электрический хэтчбек в ретро-стиле. Представители марки изначально говорили, что у этого проекта будет серийное продолжение. Его и представили в рамках Женевского моторшоу.

Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.
Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.

Правда, на выставке показали еще не товарный автомобиль, а еще один прототип. Он так и называется – Honda e Prototype. По сравнению с Urban EV его дизайн стал проще, ближе к серийному воплощению. В частности, трехдверный кузов уступил место более практичному пятидверному. И колеса стали поскромнее в диаметре. Зато сохранились оригинальные вогнутые черные панели спереди и сзади. И есть шансы, что до товарного воплощения доживут и выдвижные дверные ручки.

Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.
Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.

Всю ширину приборной панели занимают пять (!) ЖК-дисплеев, и лишь несколько клавиш сохранили свое место. Крайние мониторы показывают картинку с камер заднего вида, еще два отвечают за настройки и развлечения, последний – «приборка». Прежде такие интерьеры показывали только концепт-кары. Если Honda действительно выпустит машину с такой «приборкой», она встанет в один ряд с последними новинками премиум-сегмента – «сенсорным» салоном Audi и будущим «Мерседесом» S-класса.

Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.
Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.

О силовой установке электрокара не было абсолютно никаких подробностей до выставки, не стало их больше и теперь. Этот субкомпактный хэтчбек – заднеприводный, с электромотором на корме. Ориентированность на городскую эксплуатацию позволяет предположить, что запредельной мощности или особо большого запаса хода от «Хонды» ждать не стоит. По предварительным данным, автономность на одной зарядке составит около 200 километров.

В производство электрохэтчбек Honda e Prototype должен пойти в этом году. 

Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.
Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype.
Автосалон в Женеве 2019: Honda e Prototype

Японцы выставили практически готовый к постановке на конвейер электромобиль.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Honda.


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