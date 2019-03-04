В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Пострадали шесть человек, пять из которых получили легкие травмы.
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Фото: rbc.ua
На востоке Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Чешских железных дорог".
Согласно сообщению, столкновение пассажирского поезда OS 15912 с грузовым произошло между станциями Ронов-над-Доубравоу и Жлеби. Пассажиров перевозят с помощью запасного автобуса.
По данным издания iRozhlas, пострадали шесть человек, пять из которых получили легкие травмы. Также местные СМИ сообщают, что в пассажирском поезде находились 15 человек. На месте происшествия работают следователи, выясняется причина столкновения.
"На данный момент нельзя исключать, что авария произошла из-за ошибки", - отметил пресс-секретарь "Чешских железных дорог" Петр Штяглавский.
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