Фура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавших

Водитель, ехавший из Вышгорода в Киев, подобрал двух попутчиков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua/

Сегодня утром в Оболонском районе столицы, в аварии с участием грузовика и легкового авто на пересечении улиц Днепроводской и Богатырской пострадали 5 человек. Об этом сообщает "Эспрессо".

Видео ДТП опубликовал паблик "ДТП.киев.юа" в Фейсбуке. По данным издания, водитель автомобиля подвозил попутчиков в Киев.

По предварительным данным, грузовой автомобиль DAF двигался от Минского шоссе в направлении Вышгорода. Легковой Chevrolet Aveo двигался из Вышгорода и поворачивал налево по главной дороге. В результате столкновения Chevrolet раскрутило на 180 градусов. Пять человек, находившихся в Chevrolet, были не пристегнуты и получили травмы различной степени тяжести. По словам свидетелей, некоторые травмы у пострадавших очень тяжелые, одного из пострадавших извлекали из обломков спасатели ГосЧС.

Фото: dtp.kiev.ua

Водитель грузовика не пострадал, а от комментариев отказался. Сейчас на месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Фото: kyiv.npu.gov.ua/
Фото: kyiv.npu.gov.ua/
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua


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