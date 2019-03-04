Фура не разминулась с легковым автомобилем в Киеве: пятеро пострадавших
Водитель, ехавший из Вышгорода в Киев, подобрал двух попутчиков.
Сегодня утром в Оболонском районе столицы, в аварии с участием грузовика и легкового авто на пересечении улиц Днепроводской и Богатырской пострадали 5 человек. Об этом сообщает "Эспрессо".
Видео ДТП опубликовал паблик "ДТП.киев.юа" в Фейсбуке. По данным издания, водитель автомобиля подвозил попутчиков в Киев.
По предварительным данным, грузовой автомобиль DAF двигался от Минского шоссе в направлении Вышгорода. Легковой Chevrolet Aveo двигался из Вышгорода и поворачивал налево по главной дороге. В результате столкновения Chevrolet раскрутило на 180 градусов. Пять человек, находившихся в Chevrolet, были не пристегнуты и получили травмы различной степени тяжести. По словам свидетелей, некоторые травмы у пострадавших очень тяжелые, одного из пострадавших извлекали из обломков спасатели ГосЧС.
Водитель грузовика не пострадал, а от комментариев отказался. Сейчас на месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
04.03.2019 08:54