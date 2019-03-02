Пьяный полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах (обновлено)

Он покинул место аварии, а потом сам пришел в полицию.

Пьяный полицейский сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе в Броварах (обновлено)
Фото: dbr.gov.ua

В городе Бровары Киевской области 2 марта сотрудник Нацполиции совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе, который скончался от полученных травм. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"После происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, где и выяснилось, что он является работником одного из подразделений Нацполиции Украины. Правонарушитель пояснил, что оставил место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего по ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

В настоящее время Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, говорится в сообщении.

Обновление 15:10. Сотрудник Нацполиции, который насмерть сбил мужчину в Броварах, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в субботу, 2 марта, около 6:00 утра.

По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля "Тойота", совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия.

Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако потом сам пришел в отделение полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее 25-летний сотрудник полиции устроил смертельное ДТП во Львове.


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