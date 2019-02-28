Терминал F аэропорта "Борисполь" возобновит работу через месяц

С 31 марта туда перебазируется флот SkyUp Airlines.

?Терминал F аэропорта "Борисполь" возобновит работу через месяц

Терминал F международного аэропорта "Борисполь", который был законсервирован в 2013 году, возобновит работу через месяц.

С 31 марта там будет базироваться флот украинского лоукостера SkyUp Airlines. Раньше самолеты авиакомпании размещались на территории международного аэропорта "Киев" им. Сикорского.

"Аэропорт «Киев» работает с нашими тяжелыми самолетами на пределе своих возможностей как с точки зрения их эксплуатации, так и с точки зрения эксплуатационных характеристик взлетной полосы. Поэтому нами было принято решение о размещении самолетов SkyUp Airlines на территории аэропорта «Борисполь», в терминале F, который после ремонта и некоторых изменений будет открыт в конце марта", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перенос рейсов в новый аэропорт будет происходить постепенно.

По состоянию на январь 2019 флот SkyUp насчитывает четыре самолета типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест.

Терминал F в "Борисполе" был введен в эксплуатацию в 2010 году. Его пропускная способность - 900 пассажиров в час на вылет и прилет. Стоимость здания составила около 400 млн грн. Решение о строительстве терминала было принято в 2008 году после того, как стало ясно, что терминалы A и B не справляются с растущим пассажиропотоком.

В 2012 году накануне футбольного чемпионата Европы в "Борисполе" был открыт более крупный терминал D, в который постепенно перевели все регулярные авиарейсы. В конце 2013 года аэропорт вывел чартерные рейсы авиакомпаний МАУ и "Авиалинии Харькова" из терминала F и закрыл его.


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