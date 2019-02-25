В Киевской области полицейские в погоне за нарушителем разбили две машины и врезались в магазин

Правонарушителю удалось убежать.

В селе Новые Петровцы Киевской области при попытке остановить автомобиль водителя-нарушителя полицейские на служебном внедорожнике совершили ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Полиция с красными и синими проблесковыми маячками преследовала иномарку, водитель которой упорно не хотел останавливаться, нарушая правила дорожного движения, пытался оторваться от преследования", - говорится в сообщении.

Правонарушителю удалось убежать, а экипаж полиции, до этого совершив столкновение с другим автомобилем, пассажирку которого с травмами доставили в больницу, въехал в местный магазин.

Кроме этого, в результате указанного ДТП механические повреждения получила еще одна рядом припаркованная машина.


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