Tesla обошла Audi и Jaguar по энергоэффективности электромобилей

В последнее время у Tesla было немало проблем с производством электромобилей. И даже начало поставок Model 3 в Европу было омрачено проблемами с логистикой.

Но у электромобилей Tesla есть особенность, благодаря которой их по-прежнему так высоко оценивают, несмотря на существующие проблемы: они обладают высокой энергоэффективностью. И эта особенность, выгодно отличающая электрокары Tesla от конкурентов, была подтверждена в ходе тестов, проведённых немецкой компанией по аренде электромобилей nextmove.

Для тестирования, прошедшего на участке автобана между мюнхенским аэропортом и Ландсхутом протяжённостью 87 км, были выбраны предсерийная модель Audi e-tron, поставки которой пока официально не начались, Tesla Model X 90D с аккумуляторной батареей на 90 кВт·ч и Jaguar I-Pace, также оснащённый блоком батарей ёмкостью 90 кВт·ч. Машины двигались со средней скоростью 120 км/ч.

По итогам теста nextmove электромобиль Model X вышел на первое место с впечатляющим преимуществом перед двумя конкурентами:

«При прямом сравнении Model X (коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25) показал лучшие результаты. Расход энергии составил 24,8 кВт·ч на 100 км. Audi e-tron (коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27) показал на 23 % более высокий расход — 30,5 кВт·ч/100 км. Jaguar I-Pace (коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,29) с расходом энергии 31,3 кВт·ч/100 км превысил на 26 % показатель Model X. Значительно более высокое потребление энергии I-Pace по сравнению с моделью X подтверждает предыдущие тесты nextmove на автомагистрали», — сообщил организатор тестирования.

Цифры ниже наглядно показывают, что кроссоверу Tesla требуется гораздо меньше энергии для питания.

Nextmove также использовала модель Tesla Model X100D для того, чтобы показать в сравнении возможный пробег электромобилей от одного заряда батареи на скорости 120 км.



