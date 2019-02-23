Обвалившийся в Румынии мост заблокировал ж/д сообщение с Молдовой

Пострадавших вследствие инцидента нет.

Утром 22 февраля перила и пешеходный переход на восточном мосту вблизи румынского города Плоешти обрушились на железнодорожные пути.

Как сообщает Romania TV, мост высотой 15 метров рухнул и таким образом заблокировал на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и территории Молдовы.

Фото: Romania TV

В результате инцидента никто не пострадал. На ликвидацию повреждений потребовалось около трех часов, после чего сообщение между странами было восстановлено.

Из-за обвала было остановлено четыре пассажирских поезда.

Фото: Romania TV

Ранее в феврале на юге Тернопольской области обвалился мост через речку Серет. На момент обвала на нем не было автомобилей, поэтому никто не пострадал.


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