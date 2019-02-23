Обвалившийся в Румынии мост заблокировал ж/д сообщение с Молдовой
Пострадавших вследствие инцидента нет.
Утром 22 февраля перила и пешеходный переход на восточном мосту вблизи румынского города Плоешти обрушились на железнодорожные пути.
Как сообщает Romania TV, мост высотой 15 метров рухнул и таким образом заблокировал на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и территории Молдовы.
В результате инцидента никто не пострадал. На ликвидацию повреждений потребовалось около трех часов, после чего сообщение между странами было восстановлено.
Из-за обвала было остановлено четыре пассажирских поезда.
Ранее в феврале на юге Тернопольской области обвалился мост через речку Серет. На момент обвала на нем не было автомобилей, поэтому никто не пострадал.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
22.02.2019 14:56
23.02.2019 11:21