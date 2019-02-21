Мэрия Харькова повторно повысила стоимость проезда в общественном транспорте

Исполком Харьковского горсовета 20 февраля в закрытом режиме принял новое решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте. Таким образом мэрия отреагировала на решение суда, постановившего вернуть проезд по 4 гривны в трамваях и троллейбусах и 5 гривен в метро.

По данным местного издания NewsRoom, информация о заседании была обнародована лишь после его завершения.

Согласно документам, опубликованным в реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля. Цены остались прежними, - 6 гривен за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 гривен - за метро, - но появились пункты о динамических тарифах, которые должны быть разработаны коммунальщиками.

С утра в четверг возле Харьковского городского совета собрались недовольные решениями чиновников. Как сообщает UA:Харьков, на акцию пришли представители общественных организаций "Харьковский антикоррупционный центр" и "Антикоррупционный блок участников АТО."

В "ХАЦ" считают, что исполком своим решением пошел на очередное нарушение.

"Изложение в новой редакции нормативно-правового акта, действие которого приостановлено - юридически ничтожно. А те, кто таким образом пытается залезть в карман к харьковчанам и заставить их продолжать платить по незаконным тарифам - юридические, хотя не только, ничтожества!", - написал в фейбсуке активист "ХАЦ" и депутат горсовета Игорь Черняк.

Напомним, 6 февраля исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 до 6 гривен, а также в метро с 5 до 8 гривен. Представители "ХАЦ" подали иск к исполкому горсовета с требованием отменить подорожание проезда. По мнению истцов, основанием для отмены решений о повышении стоимости проезда является нарушение процедуры принятия регуляторных актов (в частности, не был опубликован анализ регуляторного влияния, а также то, что решения исполкома подписал не мэр Геннадий Кернес, а секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.