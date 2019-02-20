Из шин спортпрототипа Porsche 919 Hybrid сделали виниловые пластинки

Комплект шин, превращенный в виниловые пластинки, использовался на Porsche 919 Hybrid в ходе «24 часов Ле-Мана» в 2017 году. Покрышки измельчили и спрессовали в пластинки, на которые 24-минутное аудио, рассказывающее об участии марки в легендарном марафоне. Звуковые канавки нанесены на одну сторону пластинок, другая же имеет «естественную» поверхность, как у покрышки.

Производство пластинок, как сообщает Motor1, будет ограничено всего 200 экземплярами. Причем отмечается, что из них будут доступны только 24: эти экземпляры Porsche продаст на аукционе, который состоится 24 февраля. Вырученные средства компания намерена отдать на благотворительность.

С помощью 919 Hybrid Porsche одержала победу в «24 часах Ле-Мана» в 2015, 2016 и 2017 годах. Позже, летом 2018-го, спортпрототип смог установить абсолютный рекорд Нюрбургринга, проехав знаменитую «Северную петлю» за 5 минут 19,546 секунды.



