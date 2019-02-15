В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)

В четверг вечером, 14 февраля, на улице Борщаговской в Киеве автомобиль Kia на большой скорости влетел в Nissan и отправил его в столб. Девушка-водитель внедорожника чудом избежала серьезных травм.

Об этом сообщает "Информатор" с места аварии.

Патрульные обнаружили, что водитель Kia находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Он сидел на водительском сидении и пытался завести автомобиль. Полицейские силой вытащили его из автомобиля.

Мужчина заявил, что он стал невольным свидетелем ДТП и пытался оказать помощь пассажиру одного из разбитых автомобилей. Он также заявил, что закрылся в чужом авто, чтобы спрятаться от патрульных, которые якобы хотели его избить. Мужчина вел себя агрессивно и угрожал изнасиловать патрульных.

Спустя несколько минут он достал из кармана ключи и попытавшись вернуться в свою машину. После этого полицейские надели на него наручники и посадили в патрульный автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу, а неадекватного мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Обновление. Пресс-служба полиции сообщила, что задержанный водитель - сотрудник мойки, а автомобиль принадлежит ее клиенту.

"Во время проверки транспортного средства инспекторы выяснили, что авто KIA водителю не принадлежит. Патрульные установили владельца авто и сообщили ему о происшествии. Последний прибыл на место и сообщил: вечером он оставил свой автомобиль на одной из моек. Обстоятельства завладения авто будут выяснять следователи", - сообщили в полиции.

На водителя пока что составили только административные протоколы: по ст.130 (пьяное вождение), ст.124 (нарушение ПДД), ст.126 (вождение без прав).

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, ранее в Днепре голый мужчина за рулем врезался в кирпичную стену и пытался застрелиться.