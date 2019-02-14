Alpina обновила свою версию BMW 7-Series.

После прошедшего рестайлинга «семерки» придворное тюнинговое ателье Alpina не стало тянуть с обновлением своего варианта флагмана. Название менять не стали: это по-прежнему Alpina B7.

Двигатель V8 объемом 4,4 литра сохранил те же ключевые параметры: 600 л.с. и 800 Н*м момента. Напомним, что на обычной «семерке» после рестайлинга тот же мотор прибавил с 450 до 530 л.с. А вот агрегат V12 чуть ослабел, сбавив с 610 до 585 сил. Так что теперь версия от «Альпины» самая мощная для BMW 7-Series.

Alpina обновила свою версию BMW 7-Series.

Измененная программа управления привела к тому, что пик момента мотор теперь выдает на 2000 об/мин против 3000 об/мин ранее. Силовому агрегату перепроектировали систему охлаждения и заменили турбины. Восьмиступенчатый автомат ZF усилен и тоже получил новое ПО. Он теперь быстрее щелкает передачами в спортивном режиме. Дополняет ансамбль оригинальная выпускная система.

Благодаря всем ухищрениям динамика до сотни улучшилась с 3,7 до 3,6 секунды, а максимальная скорость выросла сразу на 20 км/ч, до 330 км/ч. Колеса – 20-дюймовые по умолчанию и на 21 дюйм за доплату.

О наборе опций говорить бессмысленно: он даже в базовой версии практически максимальный, а по желанию заказчика машину сделают вовсе уникальной. Отметим лишь, что специалисты «Альпины» улучшили и без того безупречную шумоизоляцию BMW 7-Series, установив дополнительные маты и более толстые стекла.

На рынке Alpina B7 появится в третьем квартале. Начальная цена в США – 141 700 долларов.

Alpina обновила свою версию BMW 7-Series

Седан не стал мощнее, однако он основательно модернизирован.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Alpina.


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