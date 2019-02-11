Пенсионный фонд получил 5 млрд гривен от растаможки "евроблях"

До конца льготного периода осталось 11 дней.

Пенсионный фонд получил 5 млрд гривен от растаможки
Фото: Макс Требухов

5 млрд гривен, уплаченных при льготной растаможке автомобилей с иностранной регистрацией поступили на счета Пенсионного фонда. Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины Петра Порошенко.

Глава государства отметил, что количество растаможенных авто превышает рассчетное, то есть эксперти прогнозировали меньший объем поступлений от "евроблях" и были "намного более осторожными и пессимистичными". Президент призвал владельцев авто с европейской регистрацией воспользоваться оставшимися днями льготного периода и легализировать автомобиль.

В сообщении подчеркивается, что средства, поступающие от растаможки авто, позволяют решить вопрос индексации пенсий, которые не были проиндексированы в 2015-2016 году.

Напомним, с 25 ноября по 31 января граждане Украины растаможили 65 142 автомобиля на иностранной регистрации, которые находились в режиме временного ввоза или транзита. В январе 2019 года в Украине первую регистрацию прошли 51,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Их доля на первичном авторынке достигла 91%.

Первые три месяца после принятия закона при растаможке авто действует понижающий коэффициент 0,5, льготный период завершается 22 февраля, после чего при расчете стоимости будет учитываться возраст авто в полном объеме (максимальный коэффициент - 15).


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