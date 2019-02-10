Электромобиль Tesla Model 3 поставляется в Европу с отключённым автопилотом

Компания Tesla начала поставки электромобилей Model 3 клиентам в Европе. Однако пакет помощи водителю Autopilot отключён, даже если клиенты заплатили за эту функцию дополнительно 5200 евро. Причина известна — Tesla пока не получила одобрения европейских регулирующих органов на использование этой функции.

Как сообщает ресурс Los Angeles Times, водители Model 3 пока не могут использовать эту функцию, потому что Tesla ожидает одобрения со стороны Управления по контролю за дорожным движением (RDW) в Нидерландах. Tesla получила разрешение на продажи электромобиля в Европе, но RDW заявила, что на использование Autopilot в Model 3 требуется дополнительное согласование.

«На данный момент автопилот не является частью оригинального подтверждения соответствия типового образца требованиям технических регламентов для Tesla Model 3», — разъяснил регулятор.

Tesla сообщила, что надеется получить одобрение в ближайшее время, и, если повезёт, сможет активировать автопилот в Европе, начиная со следующей недели.

Обновление: как и ожидалось, использование функции Autopilot было в итоге согласовано с Управлением по контролю за дорожным движением (RDW) в Нидерландах и Tesla в ближайшее время запустит обновление программного обеспечения в электромобилях Model 3, поставляемых в Европу.



