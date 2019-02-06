Toyota Land Cruiser 300 уже на подходе.
Toyota Land Cruiser в «двухсотом» кузове выпускается уже 12-й год: пора уступить место преемнику. По информации японских СМИ, работа над внедорожником кипит, и предсерийный прототип может увидеть свет на осеннем моторшоу в Токио.
Сообщается, что объем изменений будет сродни недавно представленному «Гелендевагену». Land Cruiser 300 останется рамной машиной, но будет легче, совершеннее и лучше оснащен. Атмосферник V8 уступит место более экономичному и современному агрегату 3.5 V6 турбо. А еще в числе модификаций впервые появится гибрид.
По слухам, на конвейер новинка встанет осенью 2020 года. Практически одновременно с «крузаком» покажут и его люксовую версию Lexus LX. Рендеры обоих автомобилей набросал художник портала bestcarweb.jp.
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Транспорт
06.02.2019 22:19