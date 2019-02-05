Электромобиль больше часа не выпускал пассажиров из-за обновления прошивки

Рост популярности электромобилей приводит к учащению курьёзных случаев с ними. Так, например, в КНР водитель и пассажиры электрокара китайского производителя Nio ES8 застряли в салоне более чем на час и не смогли открыть двери, чтобы выбраться наружу.
Причины происшествия
Причиной данной ситуации стало начало обновления ПО «по воздуху». Заметим, что водитель участвовал в программе тестирования и случайно включил обновление системы в пробке на проспекте Чанъаньцзе. Это привело к незапланированному отключению автомобиля со всеми вытекающими последствиями.
Реакция Nio
Представитель Nio от лица компании уже опубликовал извинение в социальной сети Weibo. Также он отметил, что электрокар должен обновлять своё ПО исключительно в определенных местах, например на парковочной стоянке. Разработчики учтут данный недочёт и проведут работу над избежанием подобных ситуаций.