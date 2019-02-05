Военный грузовик попал в ДТП на выезде из Киева

Водитель грузовика "Volvo" не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.

Военный грузовик попал в ДТП на выезде из Киева
Военный грузовик попал в ДТП на выезде из Киева
Фото: facebook.com/kpszsu

Сегодня, 5 февраля, около 7:00 утра на выезде из Киева (Брест-Литовское шоссе) произошло ДТП с участием военного автомобиля КРАЗ, принадлежащего одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ в Фейсбуке.

По предварительным данным, водитель грузовика "Volvo", перевозивший МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.

"При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика. Кабина была полностью смята, поэтому водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами, поскольку он почувствовал боль в области шеи", - говорится в сообщении.

По словам заместителя командира воинской части Константина Сидорова, за рулем военного тягача был опытный водитель - военнослужащий с многолетним стажем вождения крупногабаритной техники.

Фото: facebook.com/kpszsu

"Водитель утверждает, что двигался к месту дислокации воинской части по правой полосе с установленной скоростью (не более 40 км/ч для этого типа транспорта). Почувствовал удар и действовал по всем правилам: вызвал скорую, оказал помощь пострадавшему, сообщил правоохранителям и руководству части", - отмечается в сообщении.Движение по транспортной магистрали восстановлено. Тягач прибыл к месту дислокации.

Напомним, ранее в Черкасской области попал в ДТП военный "Урал" с боеприпасами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвыНа площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвы
В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под ОдессойВ больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под Одессой
"Туркменским авиалиниям" запретили летать в ЕС"Туркменским авиалиниям" запретили летать в ЕС
В тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полицииВ тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полиции
Mercedes построит новый концепт ESF.Mercedes построит новый концепт ESF.
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе автоинструктор попался пьяным за рулем учебной машиныВ Мариуполе автоинструктор попался пьяным за рулем учебной машины
На выезде с АЗС в Калуше произошло смертельное ДТПНа выезде с АЗС в Калуше произошло смертельное ДТП
В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)В Киеве на Кольцевой столкнулись грузовик и маршрутка: пассажиров из салона вырезали спасатели (обновлено)
Грузовик попал под дизель-поезд в Харьковской областиГрузовик попал под дизель-поезд в Харьковской области
Ryanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в ГерманиюRyanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в Германию
В Херсонской области в результате столкновения военных грузовиков погиб контрактникВ Херсонской области в результате столкновения военных грузовиков погиб контрактник
Военный "Урал" с боеприпасами попал в ДТП в Черкасской областиВоенный "Урал" с боеприпасами попал в ДТП в Черкасской области
Вечером в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за непогодыВечером в Киеве ограничат въезд грузовиков из-за непогоды
В Днепре грузовик протаранил трамвайВ Днепре грузовик протаранил трамвай
Замглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под НиколаевомЗамглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под Николаевом
Последние новости
Подгружаем последние новости