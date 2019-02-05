Военный грузовик попал в ДТП на выезде из Киева

Водитель грузовика "Volvo" не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.

Сегодня, 5 февраля, около 7:00 утра на выезде из Киева (Брест-Литовское шоссе) произошло ДТП с участием военного автомобиля КРАЗ, принадлежащего одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ в Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ в Фейсбуке.

По предварительным данным, водитель грузовика "Volvo", перевозивший МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.

"При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика. Кабина была полностью смята, поэтому водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами, поскольку он почувствовал боль в области шеи", - говорится в сообщении.

По словам заместителя командира воинской части Константина Сидорова, за рулем военного тягача был опытный водитель - военнослужащий с многолетним стажем вождения крупногабаритной техники.

Фото: facebook.com/kpszsu

"Водитель утверждает, что двигался к месту дислокации воинской части по правой полосе с установленной скоростью (не более 40 км/ч для этого типа транспорта). Почувствовал удар и действовал по всем правилам: вызвал скорую, оказал помощь пострадавшему, сообщил правоохранителям и руководству части", - отмечается в сообщении.Движение по транспортной магистрали восстановлено. Тягач прибыл к месту дислокации.

Напомним, ранее в Черкасской области попал в ДТП военный "Урал" с боеприпасами.