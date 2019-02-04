В Почаеве пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского при исполнении

Мужчина также врезался в стоящий на обочине автомобиль.

В Почаеве пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского при исполнении
Фото: tp.npu.gov.ua

В городе Почаев Тернопольской области около двух часов ночи пьяный водитель сбил троих человек, в том числе полицейского.

Об этом сообщается на сайте облуправления Нацполиции.

"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека с переломами и другими повреждениями попали в больницу. Пострадавшие - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, двое пострадавших ехали на автомобиле Mitsubishi Outlander, несколькими минутами до аварии их остановили патрульные. Служебное авто стояло у обочины с включенными проблесковыми маячками.

"В какой-то момент на тротуар выехал автомобиль Volkswagen Golf сбил их, а затем врезался еще и в Mitsubishi. По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более 2,5 промилле алкоголя. Мужчина рассказал, что заметил патрульную машину слишком поздно. Бежать на встречную он не смог, потому что там двигалось другое транспортное средство.Чтобы избежать ДТП он решил выехать на тротуар. Там стояли люди, которые и попали под колеса его авто", - сообщили правоохранители.

Фото: tp.npu.gov.ua

Пострадавших доставили в травматологическое отделение. Продолжается следствие в соответствии с ч.1 ст. 286 УК.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, в Луцке сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвыНа площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвы
В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под ОдессойВ больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под Одессой
В тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полицииВ тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полиции
Mercedes построит новый концепт ESF.Mercedes построит новый концепт ESF.
"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая"Укрзализныця" намерена запустить поезд "пяти столиц" до конца мая
Блок рекламы


Похожие новости
Пять человек погибли из-за падения самолета на жилой дом в КалифорнииПять человек погибли из-за падения самолета на жилой дом в Калифорнии
Сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИСотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИ
В ДТП с участием маршрутки под Одессой пострадали 13 человек, женщина погиблаВ ДТП с участием маршрутки под Одессой пострадали 13 человек, женщина погибла
Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской областиПьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
Возле Ужгорода столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человекВозле Ужгорода столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человек
В Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушкуВ Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушку
В Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человекаВ Киеве при лобовом столкновении "Таврии" и "Фольксвагена" погибли три человека
Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе возросло до 14 человекЧисло погибших при пожаре на судах в Керченском проливе возросло до 14 человек
Грузовой поезд сбил мужчину вблизи ФастоваГрузовой поезд сбил мужчину вблизи Фастова
Кабмин изучит возможность выдачи водительского удостоверения без курсовКабмин изучит возможность выдачи водительского удостоверения без курсов
Последние новости
Подгружаем последние новости