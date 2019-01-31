"Укравтодор" построит бетонную дорогу в Николаевской области
Одна из самых плохих дорог в Украине Н-14 получит цементобетонное покрытие.
"Укравтодор" в 2019 году начнет строительство третьей бетонной дороги. Новое цементобетонное покрытие будет положено на дороге Н-14 Николаев - Кропивницкий в пределах Николаевской области.
Об этом на пресс-конференции в четверг сказал глава "Укравтодора" Славомир Новак.
"По отдельной бюджетной программе мы ремонтируем Н-31 Днепр-Решетиловка, стоимость - 2 млрд гривен в этом году, и начинаем капитальный ремонт Н-14 Николаев - Кропивницкий. Эта дорога еще несколько лет назад была одной из самых проблемных в стране. В этом году мы выделили на нее отдельную бюджетную программу в сумме 1 млрд гривен. Важно, что в Николаевской области мы начинаем капитальный ремонт этой дороги как цементобетонной. Так же, как и Н-31", - сказал он.
Кроме Н-31 и Н-14, по этой технологии делается реконструкция объездной Житомира на Н-06.
Новак добавил, что в мире есть две основные "дорожные религии": в Европе - строят в основном асфальтобетонные дороги, в США - цементобетонные. Украина намерена делать дороги и из асфальта, и из бетона.
"Самыми перспективными в Украине я считаю использование цементобетонных покрытий на дорогах с большой интенсивностью движения крупновесового транспорта, особенно на юге страны", - сказал он.
Напомним, что Николаевская область провалила ремонт дорог в 2018 году. К началу сентября там выполнили только 17% от запланированного объема работ, тогда как средний показатель по Украине превышал 68%, а в некоторых областях доходил до 96%
Региону выделили 560,7 млн гривен из Дорожного фонда (второе место по стране) и 287 млн гривен в виде субвенции на дороги местного значения.
За счет Дорожного фонда планировали капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев (300 млн гривен), текущий средний ремонт дорог Н-11 Днепр - Николаев (200 млн гривен) и Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база "Черноморка" (50 млн гривен).
Несмотря на большой денежный ресурс, на Н-14 работы так и не начались, хотя это одна из самых плохих дорог в стране
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
31.01.2019 13:39