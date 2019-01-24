"Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда к 8 марта
На увеличенные выходные назначены уже шесть дополнительных поездов.
"Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда к 8 марта. На увеличенные выходные, связанные с Международным женским днем, назначены уже шесть дополнительных поездов.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
В частности, назначен дополнительный поезд №162/161 Николаев - Киев, который отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева - 7 марта.
Дополнительные поезда №191/192 Киев - Львов, №223/224 Киев - Одесса, №179/180 Киев - Днепр и №167/168 Львов - Одесса отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта.
Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.
Билеты можно приобрести в билетных кассах и в онлайн-системе продажи билетов booking.uz.gov.ua.
Напомним, с 15 января "Укрзализныця" повысила цены на постель и напитки в поездах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
24.01.2019 11:14
24.01.2019 11:17