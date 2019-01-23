Amazon начала тестирование в Вашингтоне автономного робота Scout для доставки посылок
Компания Amazon объявила о старте тестирования в округе Снохомиш штата Вашингтон автономного робота Scout для доставки посылок.
Scout представляет собой автономное транспортное средство на электрическом ходу размером с холодильник для напитков, которое передвигается по тротуару со скоростью пешехода.
Scout был разработан силами исследовательской лаборатории Amazon, сообщил руководитель проекта Шон Скотт (Sean Scott) в своем блоге. Робот объезжает любые препятствия на своём пути, включая домашних животных и пешеходов.
На первых порах сервис будет использовать шесть роботов Scout, которые поначалу будут доставлять посылки в сопровождении сотрудников Amazon.
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23.01.2019 17:34