Amazon начала тестирование в Вашингтоне автономного робота Scout для доставки посылок

Amazon начала тестирование в Вашингтоне автономного робота Scout для доставки посылок

Компания Amazon объявила о старте тестирования в округе Снохомиш штата Вашингтон автономного робота Scout для доставки посылок.

Scout представляет собой автономное транспортное средство на электрическом ходу размером с холодильник для напитков, которое передвигается по тротуару со скоростью пешехода.

Scout был разработан силами исследовательской лаборатории Amazon, сообщил руководитель проекта Шон Скотт (Sean Scott) в своем блоге. Робот объезжает любые препятствия на своём пути, включая домашних животных и пешеходов.

На первых порах сервис будет использовать шесть роботов Scout, которые поначалу будут доставлять посылки в сопровождении сотрудников Amazon.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Керченском проливе загорелись два судна под флагом ТанзанииВ Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Крупнейший авиационный двигатель в работе: видеоКрупнейший авиационный двигатель в работе: видео
В Киеве заметили пожилого "зацепера"
Из-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП с начала сутокИз-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП с начала суток
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП с начала сутокИз-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП с начала суток
Boeing провела первые испытания автономного самолёта для службы аэротаксиBoeing провела первые испытания автономного самолёта для службы аэротакси
Автомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-ВегасеАвтомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-Вегасе
Tesla начала принимать заказы на Model 3 в ряде европейских странTesla начала принимать заказы на Model 3 в ряде европейских стран
Amazon добавила в парк Amazon Air десять самолётов Boeing 767-300Amazon добавила в парк Amazon Air десять самолётов Boeing 767-300
В Украину начала летать авиакомпания Jordan AviationВ Украину начала летать авиакомпания Jordan Aviation
"Укрзализныця" начала эксплуатацию локомотивов General Electric
Без водителя: в Норвегии началась эксплуатация беспилотных грузовиковБез водителя: в Норвегии началась эксплуатация беспилотных грузовиков
Hyundai начала наращивать производство электромобилей Kona ElectricHyundai начала наращивать производство электромобилей Kona Electric
Полиция начала пять производств по факту перекрытия дорог "евробляхерами"Полиция начала пять производств по факту перекрытия дорог "евробляхерами"
Последние новости
Подгружаем последние новости