У Києві відновлюється робота трамваїв та тролейбусів

Від 16 лютого у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

Зокрема, організовується робота тролейбусних маршрутів:

№ 5 «Вул. Білицька – ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 5-Д «Просп. Свободи – ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності»;

№ 7 «Вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого» (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 8 «Вул. Смілянська – пл. Льва Толстого» (тимчасово до Південного вокзалу);

№ 9-К «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;

№ 11 «Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Маршальська»;

№ 12 «Ст. м. «Васильківська» – Залізничний вокзал»;

№ 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал»;

№ 17 «Пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого» (тимчасово до Південного вокзалу);

№ 18 «Майдан Незалежності – вул. Сошенка»;

№ 24 «Вул. Північна – просп. Свободи»;

№ 25 «Ст. м. «Почайна» – просп. Свободи»;

№ 26 «Просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;

№ 27 «Ст. м. «Почайна» – зал. ст. «Київ-Волинський»;

№ 29-Д «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт»;

№ 30 «Вул. Милославська – вул. Кадетський Гай»;

№ 32 «Вул. Північна – вул. Сошенка»;

№ 34 «Вул. Північна – ст. м. «Почайна»;

№ 34-К «Вул. Північна – просп. С. Бандери»;

№ 36 «Вул. Північна – ст. м. «Святошин»;

№ 37 «Вул. Милославська – ст. м. «Лісова»;

№ 37-А «Поліклініка – ст. м. «Лісова»;

№ 38 «Ст. м. «Видубичі» – Національний музей історії України у Другій світовій війні»;

№ 40 «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;

№ 41 «Вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;

№ 42 «Вул. Дегтярівська – ст. м. «Либідська»;

№ 43 «Кібцентр – Дарницька площа»;

№ 44 «Вул. Північна – просп. С. Бандери»;

№ 47 «Вул. Милославська – ст. м. «Мінська»;

№ 50-К «Вул. Милославська – Дарницька площа».

Окрім цього, буде організовано роботу трамвайних маршрутів: