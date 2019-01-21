В Ровенской области грузовой поезд переехал лежавшего на рейсах мужчину
Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.
В Ровенской области вблизи остановки "Приходько" грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Нацполиция области.
Как рассказал полицейским машинист, он следовал в направлении Львова, когда заметил, что на пути лежит мужчина. Машинист сразу подал звуковой сигнал и совершил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Отмечается, что грузовой поезд насчитывал более 50 вагонов.
Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.
Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего гибель человека по части 3 ст. 276 УК Украины,
Личность погибшего устанавливают полицейские.
"На вид погибшему около 30 лет. Был одет в черную ветровку, брюки цвета хаки, черную футболку и обут в кроссовки фирмы "Nike". При себе имел ключи. На левой руке татуировка в виде абстракции. Также на нем была серебряная цепочка", - рассказали правоохранители.
Напомним,15 декабря в Мерефе электричка переехала лежавшего на путях мужчину.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
21.01.2019 11:15
21.01.2019 11:15