В Ровенской области грузовой поезд переехал лежавшего на рейсах мужчину

В Ровенской области вблизи остановки "Приходько" грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Нацполиция области.

Как рассказал полицейским машинист, он следовал в направлении Львова, когда заметил, что на пути лежит мужчина. Машинист сразу подал звуковой сигнал и совершил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Отмечается, что грузовой поезд насчитывал более 50 вагонов.

Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего гибель человека по части 3 ст. 276 УК Украины,

Личность погибшего устанавливают полицейские.

"На вид погибшему около 30 лет. Был одет в черную ветровку, брюки цвета хаки, черную футболку и обут в кроссовки фирмы "Nike". При себе имел ключи. На левой руке татуировка в виде абстракции. Также на нем была серебряная цепочка", - рассказали правоохранители.

Напомним,15 декабря в Мерефе электричка переехала лежавшего на путях мужчину.